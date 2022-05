Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein bislang unbekannter Mann zeigte sich am Mittwochnachmittag (18.04., 15.40 Uhr) einer 25-Jährigen gegenüber in schamverletzender Weise. Als die Frau zwischen der Unterführung der Friedrich-Ebert Straße und einem dortigen Möbelhaus entlang ging, sprach der Mann sie an und zeigte sich ihr.

Er war ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank und hatte dunkelbraune/ schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jogginghose und ein dunkles Shirt. Er hatte einen schwankenden Gang und wirkte ungepflegt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell