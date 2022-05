Polizei Gütersloh

POL-GT: Papierbrand am Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Freitagnacht (20.05., 00.55 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Brand an einem Lebensmittelmarkt an der Brockhäger Straße gerufen. Die Berufsfeuerwehr Gütersloh führte die Löscharbeiten durch und konnte das Feuer umgehend löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten Kartonagen auf einem Rollwagen. Diese waren unmittelbar an der Außenfassade des Lagerbereichs abgestellt. Durch den Brand wurde das Lagerrolltor sowie Teile der Gebäudefassade erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh haben noch in der Nacht die derzeitig andauernden Ermittlungen eingeleitet. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell