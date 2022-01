Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/Einbruch in Imbiss

Coesfeld (ots)

Eine Imbissbude auf dem Gelände der Fa. Roller, war am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum von Samstag (29.01.) 19 Uhr bis Montagmorgen, warfen Unbekannte mit einem Stein ein Fenster zu dem Gastraum ein. Durch das entstandene Loch gelangten sie zunächst in den Gastraum und von dort in einen angrenzenden Lagerraum. Das Innere durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

