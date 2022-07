Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei ermittelt

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (19.07.), gegen 12:35 Uhr, versuchten Unbekannte, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Niederlöricker Straße aufzuhebeln. Der Bewohner war jedoch zu Hause und hatte Geräusche an seiner Tür gehört. Als die Tatverdächtigen sich ertappt fühlten, ergriffen sie sogleich die Flucht. Der Zeuge konnte nur noch bei einer der beiden Personen erkennen, dass der Mann braunes gelocktes Haar hatte.

Er informierte die Polizei. Eine Fahndung nach Verdächtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen nun aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Wohnungsinhaber, die sich zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes informieren wollen finden hilfreiche Tipps und Ansprechpartner auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

