Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg

LK Harburg (ots)

Buchholz - Auseinandersetzung mit Glasflaschen am Bahnhof Buchholz

Am Freitagmittag gerieten zwei Personen am Bahnhofvorplatz im Bereich des Kabenhofes in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei schlugen die beiden Personen mit Glasflaschen aufeinander ein. Eine der beiden Personen wurde dabei leicht verletzt. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Jesteburg - Bekifft am Steuer

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw bekifft durch Jesteburg. Bei einem Urintest kam heraus, dass der Jesteburger zusätzlich unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Daraufhin wurde durch die Polizeibeamten eine Blutentnahme angeordnet.

Winsen (Luhe) - Besoffen mit dem Fahrrad gegen einen Pkw

Am Freitagabend prallte ein 68-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Parkplatz "Bleiche" gegen einen geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme konnte sich dieser nicht mehr auf den Beinen halten und roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, sodass eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Grevelau - Mit dem Fahrrad volltrunken in den Gegenverkehr

Am frühen Samstagmorgen geriet ein 19-Jähriger Fahrradfahrer aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums in den Gegenverkehr, so dass der entgegenkommende Pkw eine Vollbremsung einleiten musste. Der Radfahrer prallte anschließend gegen den Pkw und verursachte Sachschaden. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über drei Promille ergab, musste diesem eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

