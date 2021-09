Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kassenautomat brannte ++ Kakenstorf - Großes Abedeckvlies gestohlen

Buchholz (ots)

Kassenautomat brannte

Am Mittwoch, 22.09.2021, gegen 14.25 Uhr, meldeten Zeugen einen brennenden Kassenautomaten im dritten Obergeschoss des Parkhauses an der Rütgersstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Bedienfeld auf noch unbekannte Weise in Brand gesetzt. Durch das Feuer und die notwendigen Löscharbeiten entstand am Automat massiver Schaden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 10.000 Euro.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Kakenstorf - Großes Abedeckvlies gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch, 22.09.2021, ein etwa 10 mal 25 Meter großes, grünes Abdeckvlies von einem Feld an der B75, Ecke K 64, gestohlen. Das Vlies deckte eine Strohmiete auf dem Feld ab und wurde in der Zeit zwischen 18 und 09 Uhr entwendet. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Tostedt, Telefon 04182 404270.

