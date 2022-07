POL-NE: Diebstahl von motorisierten Zweirädern

Grevenbroich (ots) - Am Montag (18.07.), gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Audi die Straße Auf den Hundert Morgen in Fahrtrichtung Talstraße. Im Einmündungsbereich der Straße An der Glashütte beabsichtigte der Hückelhovener, nach links abzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Mercedes einer 38-jährigen Grevenbroicherin, die mit ihrem Kleinkind im Auto die ...

mehr