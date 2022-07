Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit Verletzten in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Am Montag (18.07.), gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Audi die Straße Auf den Hundert Morgen in Fahrtrichtung Talstraße. Im Einmündungsbereich der Straße An der Glashütte beabsichtigte der Hückelhovener, nach links abzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Mercedes einer 38-jährigen Grevenbroicherin, die mit ihrem Kleinkind im Auto die Straße Auf den Hundert Morgen in Richtung Landstraße 361 unterwegs war.

Es kam zu einer Kollision, bei der die Grevenbroicherin und ihr Kind leicht, der Hückelhovener schwer verletzt wurden.

Alle Unfallbeteiligten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde Auf den Hundert Morgen im Bereich zwischen der Landstraße 361 und der Talstraße gesperrt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat Grevenbroich übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell