POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall auf der Furth - Die Polizei sucht nach Zeugen

Korschenbroich (ots) - Am Sonntagnachmittag (17.07.), gegen 15:50 Uhr, entzündeten derzeit noch Unbekannte circa 180 Strohballen an der Straße "Am Wienandshof" in Korschenbroich. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden, eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die Polizei ...

