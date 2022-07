Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin stirbt nach Verkehrsunfall

Dormagen (ots)

Am Dienstag (19.07.), gegen 6:50 Uhr, kam es auf der Landstraße 280 in Dormagen kurz vor dem Ortseingang Delhoven zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin tödlich verletzt wurde.

Der 22-jährige PKW-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen aus Delhoven kommend aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit der 48-Jährigen kollidiert.

Diese wurde dabei so schwer verletzt, dass sie anschließend in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen verstarb.

Während der Unfallaufnahme wurde die Landstraße 280 zwischen Landstraße 36 und Ortsausgang Delhoven gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat Grevenbroich übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell