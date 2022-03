Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener widersetzt sich der Polizei

In Gewahrsam kam am Mittwoch ein 56-Jähriger in Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 21.30 Uhr rückte die Polizei in die Brückenstraße aus. Mehrere augenscheinlich betrunkene Personen waren in einer Wohnung aneinander geraten. Ein betrunkener 56-Jähriger wollte die Wohnung trotz eines ausgesprochenen Platzverweises nicht verlassen. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Dagegen widersetzte er sich und musste aus der Wohnung geschoben werden. Da sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam er in ein psychatrisches Krankenhaus.

+++++++ 0451974

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell