POL-KN: (VS-Schwenningen) In einem Parkhaus anderes Auto beschädigt und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Zu einer begangenen Unfallflucht ist es am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.10 Uhr, in einem Parkhaus eines Möbelhauses am Benediktinerring gekommen. Ein Unbekannter fuhr dort gegen einen im Parkhaus geparkten BMW und richtet im Bereich eines Kotflügels rund 2.000 Euro Sachschaden an. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall oder die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

