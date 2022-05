Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Gaststätte beim Schützenverein

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochabend sind unbekannte Täter in die Gaststätte beim Schützenverein Schwenningen in der Straße Winterhalde eingebrochen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster im Bereich des Küchentraktes der Gaststätte gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Aus der Kasse der Gaststätte erbeuteten die Täter eine geringe Menge Wechselgeld. Vom Gastraum aus gelangten die Eindringlinge in eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Dort durchwühlten sie Schränke und Behältnisse. Aus einer Kommode erbeuteten die Täter Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher wieder aus dem Gebäude. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

