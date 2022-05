Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, Kaltenherberge - Neueck, B 500) Auffahrunfall fordert 15.000 Euro Schaden

Furtwangen im Schwarzwald, Kaltenherberge - Neueck, B 500 (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an einem Suzuki Vitara und an einem Seat Leon hat ein Unfall gefordert, der am frühen Mittwochabend auf der Bundesstraße 500 zwischen Furtwangen-Neueck und Kaltenherberge passiert ist. Gegen 17.40 Uhr waren auf der Strecke mehrere Fahrzeuge unterwegs, darunter auch ein Fahrschulwagen. Als der Fahrschüler abbremste, konnten nachfolgende Fahrzeuge rechtzeitig abbremsen. Ein in der Kolonne befindlicher 35-jähriger Fahrer eines Suzuki Vitara reagierte zu spät auf die abbremsenden Wagen und prallte mit seinem Auto heftig in das Heck eines vor ihm befindlichen Seats. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Infolge auslaufender Betriebsstoffe an den vom Unfall beschädigten Autos musste auch die Feuerwehrabteilung Urach mit einem Fahrzeug und sechs Mann zu der Unfallstelle ausrücken, um die Gefahrenstelle abzusichern und die Fahrbahn entsprechend zu reinigen.

