Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gösslingen, Lkr. Rottweil) Traktorfahrer bei Unfall leicht verletzt (19.05.2022)

Gösslingen (ots)

Ein Traktorfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5552 zwischen Gösslingen und Irslingen am Donnerstagmorgen leicht verletzt worden. Ein 44-jähriger Traktorfahrer war auf der K5552 von Gösslingen in Richtung Irslingen unterwegs. Auf der Mitte der Strecke blinkte der Traktor und bog nach links auf einen Feldweg ab. Ein hinter der Landmaschine fahrender 19-Jähriger mit einem Toyota erkannte dies zu spät und setzte zum Überholen an. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Traktor durch die Wucht des Aufpralls umkippte. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden am Toyota auf rund 7.000 Euro, den Schaden am Traktor auf rund 1.000 Euro. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

