Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kinderwagen sichergestellt - Die Polizei sucht Eigentümer

Dormagen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (15.07.) stellten Polizisten im Rahmen eines Einsatzes am Marktplatz in Dormagen einen Kinderwagen der Marke Chicco sicher. Nach Aussage des 32-jährigen, alkoholisierten Mannes, der damit unterwegs war, habe dieser den Kinderwagen am Tag zuvor auf dem Schützenplatz in Dormagen gefunden.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem Kinderwagen möglicherweise um Diebesgut handeln könnte.

Wer erkennt sein Eigentum? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

