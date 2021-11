Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizeiflucht

Arnsberg (ots)

Samstag, 06 November 2021, 02:15 Uhr

Eine Funkstreifenbesatzung der PW Arnsberg stellte im Industriegebiet Im Ohl ein verdächtiges Fahrzeug fest. Der Fahrzeugführer schaltete das Licht an seinem PKW immer wieder an und aus. Das Fahrzeug sollte durch die Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert werden. Hierzu wurden Anhaltezeichen gegeben. Der Fahrzeugführer missachtete diese und beschleunigte sein Fahrzeug daraufhin auf bis zu 110 km/h a.g.O. Nach ca. 500 Metern deutete der Fahrzeugführer an, das er die Auffahrt zur BAB 46, FR Brilon, hinauffahren wollte, zog sein Fahrzeug jedoch im letzten Moment zurück auf die Fahrbahn. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Anschließend prallte er rechtsseitig gegen eine Leitplanke. Dort blieb das Fahrzeug stehen. Der Fahrzeugführer verließ das Fahrzeug und lief zu Fuß die BAB-Auffahrt herauf, kletterte dort über einen Geländer und sprang eine 5 Meter tiefe Böschung herab. Es war nicht auszuschließen, dass der Mann durch sein Fluchtverhalten in dem Fluss Ruhr gelandet war, welcher in dem Bereich fließt. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen, unter Einbindung des Polizeihubschraubers und weiteren Sofortverstärkungskräften, führten schließlich zum Auffinden des unverletzten Fahrzeugführers in einer Gartenanlage im angrenzenden Bereich. Bei der Festnahme leistete der Flüchtende Widerstand. Verletzt wurde dabei niemand. Bei dem Flüchtenden handelt es sich um einen 39jährigen Mann aus Arnsberg. Ob die, im Fahrzeug des Mannes aufgefundenen Utensilien für den Konsum von Betäubungsmittel Grund der Flucht waren bleibt zu ermitteln. Auf Grund der begangenen Verstöße erwarten den Mann nun diverse Anzeigen.

Werth.

