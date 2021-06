Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210624-6: Rennradfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Erftstadt (ots)

Die Autofahrerin gab an den Zweiradfahrer übersehen zu haben.

In Liblar ist ein Radfahrer (60) bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (23. Juni) gegen 14 Uhr schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen in eine Uniklinik. Laut derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine Autofahrerin (33) den von rechts kommenden Radfahrer an der Kreuzung der Straßen 'Theodor-Heuss-Straße' und 'Schlunkweg' laut eigenen Angaben übersehen. Die 33-Jährige war auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bergstraße unterwegs. Der Zweiradfahrer hatte vor dem Verkehrsunfall die Straße 'Schlunkweg' befahren. Die Autofahrerin sowie ihre zwei Insassen blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge trug der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt einen Helm.

Die Polizei Rhein-Erft bittet alle Verkehrsteilnehmer um einen rücksichtsvollen und verständnisvollen Umgang aller am Straßenverkehr teilnehmenden Menschen. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme, Verständnis und dem Bewusstsein, dass niemand bevorrechtigt ist. Fahrradfahrende haben, wie auch andere Zweiradfahrende keinen Gurtschutz und keine Knautschzone. (sc)

