POL-STD: Polizei Drochtersen sucht Unfallverursacher:in und Zeugen

Am späten Montagvormittag ist es in Drochtersen in der Drochterser Straße auf dem Parkplatz des dortigen REWE-Marktes zu einem Verkehrsunfall gekommen für den die Ermittler jetzt die bzw. den Unfallverursacher:in suchen.

Diese:r war mit einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug auf dem Parkplatz gegen einen dort abgestellten grauen Ford Galaxy geprallt und hatte bei diesem den Kotflügel hinten links eingedrückt sowie eine Felge hinten links zerkratzt.

Der angerichtete Schaden wird hier auf über 1.000 Euro geschätzt.

Ohne sich jedoch um die Schadenregulierung zu kümmern, war die/der Verursacher:in dann einfach davongefahren.

Gegen sie bzw. ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 zu melden.

