Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Rohbauten in Stade und Harsefeld ein und entwenden Baumaterial - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht von Montag auf Dienstag in Stade im Heckenweg in den Rohbau eines dortigen Mehrfamilienhauses eingedrungen und haben diverse Baumaterialien entwendet. Der Schaden wird an diesem Tatort auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

In Harsefeld in der Buxtehuder Straße sind ebenfalls Unbekannte auf das Gelände einer Großbaustelle gelangt und haben dort eine Holzplatte, mit der eine Wohnung verschlossen war, abgebrochen. Was der oder die Täter dann aus dem Gebäude entwenden konnten, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Die Schadenhöhe wird deshalb hier zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ob die beiden Taten möglicherweise zusammenhängen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215 bzw. der Polizeistation Harsefeld unter 04164-888260 zu melden.

