Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall mit hohem Sachschaden und keiner will's gewesen sein

Jüchen (ots)

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen endete am frühen Freitagmorgen (22.07.), gegen 5 Uhr, die Fahrt eines 19-Jährigen mit einem Daimler in einem Verkehrsunfall an der Rheydter Straße. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die den Unfall bemerkt hatten, informierten die Polizei. Der 19-jährige mutmaßliche Fahrzeugführer schilderte den Beamten gegenüber, dass es sich um den Wagen seiner Mutter handeln würde, der angeblich gestohlen worden sei und den er nun an der Unfallstelle zufällig aufgefunden habe. Doch Zeugenaussagen belasteten ihn selber als wahrscheinlichen Unfallverursacher schwer. Demnach war der Mönchengladbacher auf der Rheydter Straße in Fahrtrichtung Holzer Weg unterwegs gewesen, als er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Er touchierte drei Poller auf dem Gehweg und stieß anschließend noch mit einem geparkten Anhänger und einem Skoda zusammen, wobei letzterer wiederum in einen Fiat geschoben wurde.

Die Ausflüchte des jungen Mannes könnten in der fehlenden Fahrerlaubnis begründet gewesen sein, vielleicht aber auch in der Tatsache, dass ein Schnelltest ein positives Ergebnis auf Kokain-Konsum zeigte.

Während das stark beschädigte Auto von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, stellten die Polizisten noch ein Tütchen mit mutmaßlichen Drogen sicher, das ganz in der Nähe auf einem angrenzenden Grundstück lag.

Nun laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss sowie entsprechenden Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

