POL-PDLD: Rülzheim - teure Maniküre

Bellheim (ots) - Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde am Donnerstag das Durchfahrtsverbot in der Obermühlstraße in Bellheim überwacht. Zwischen 08.20 und 09.30 Uhr wurden insgesamt sieben Verstöße geahndet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Dennis Dobberstein Telefon: 07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung ...

mehr