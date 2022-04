POL-PDLD: Germersheim - Berauscht auf dem E Scooter

Steinweiler (ots) - Steinweiler; Der Geschädigte stellte am 26.04.22 um 23:30 Uhr seinen PKW in der Klingbachstraße verschlossen ab. Als er am folgenden Morgen um 05:20 Uhr zu dem Fahrzeug kam, bemerkte er eine beschädigte Seitenscheibe. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde der Geldbeutel entwendet. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Polizeiinspektion Wörth Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit ...

