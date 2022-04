POL-PDLD: Bellheim - Durchfahrtsverbot überwacht

Germersheim (ots) - Am Mittwochmorgen befuhr ein 32-jähriger E-Scooter Fahrer die Straße "Am Alten Hafen" in Germersheim. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem hatte er eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

