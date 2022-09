Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch

Am Sonntag, 11. September 2022, zwischen 2.20 und 2.50 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen gewaltsam in die Zulassungsstellte in der Ravenberger Straße ein. Es konnte bislang noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Mülltonnenbrand

Am Sonntag, 11. September 2022, um 11.30 Uhr wurde ein Brand in der Brüningstraße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache waren hier zwei Mülltonnen in Brand geraten. Außerdem wurde auch ein angrenzender Zaun beschädigt. Der Brand konnte durch den Meldenden selbst gelöscht werden.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 10. September 2022, 21.00 Uhr und Sonntag, 11. September 2022, 8.00 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines VW ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr und ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 11. September 2022, kurz nach vier Uhr, fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Großenkneten auf der Oldenburger Straße, obwohl er unter Einfluss von Alkohol stand. Er zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Darüber hinaus war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Lohne - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 10. September 2022, gegen 22.45 Uhr, war eine 47-jährige Frau aus Lohne gerade auf der Keetstraße zu Fuß unterwegs, um ein Lokal aufzusuchen. Auf Höhe eines Bekleidungsgeschäftes begegnete sie einer Gruppe von ca. 10 Personen im Alter von ca. 20- 25 Jahren. Unvermittelt verspürte sie dann einen Schlag gegen ihre Wange. Als sie sich umsah, erkannte sie, dass eine der Personen einen Baseballschläger dabeihatte und sie mutmaßlich mit diesem getroffen wurde. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 11. September 2022, um 19.24 Uhr, meldete ein Zeuge, dass ein Autofahrer betrunken im öffentlichen Verkehrsraum fahren würde. Die Polizeibeamten konnten den 31-jährigen Autofahrer aus Holdorf kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen. Der Mann steht demnach er im Verdacht, zuvor unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Der Mann erklärte, gerade erst zu Hause Alkohol getrunken zu haben. Es wurden Blutproben entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt.

