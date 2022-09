Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Küchenbrand

Am Sonntag, 11. September 2022, gegen 7.45 Uhr wurde ein Brand in einer Dachgeschosswohnung im Birkenweg gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Topf auf dem Herd in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Löningen gelöscht werden. Die Küchenzeile wurde vollständig zerstört und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 10. September 2022, gegen 00.30 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg auf dem Alten Emsteker Weg in Richtung Niedriger Weg. Hier überholte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto den Pedelec-Fahrer und touchierte diesen dabei, wodurch der Cloppenburger stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt. Außerdem wurde sein Pedelec beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 11. September 2022, um 14.20 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg entgegen der Vorschrift auf dem Fußgängerweg der Emsteker Straße in Richtung Innenstadt. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg stand an der Einmündung zum Soestenscenter und wollte vom Parkplatz auf die Emsteker Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem von links kommenden Fahrradfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 10. September 2022, zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Parkvorgang einen rechtsseitig geparkten BMW 316d. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz im Rathausweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell