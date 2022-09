Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 10./11.10.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / OT Altenoythe -Brand von Heuballen-

Am 10.09.2022, gegen 16:40h, geraten auf bislang unbekannte Art und Weise ca. 70 Heuballen in Brand. Der Brand kann durch die eingesetzten Feuerwehren, welche mit 80 Feuerwehrkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht werden. Ein Ausbreiten des Feuers auf ein umliegendes Feld kann ebenfalls verhindert werden. Bei dem Brand kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser vorsätzlich verursacht wurde. Zeugen die Angaben zu dem Brand machen können werden daher gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (0449193160)

