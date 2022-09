Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 09.09.2022, gegen 15:10 Uhr, befährt ein 38-jähriger Dammer mit einem Pkw die Holdorfer Straße in Damme, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss Am 10.09.2022, gegen 01:20 Uhr, befuhr ...

mehr