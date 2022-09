Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 09.09./10.09.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Altenoythe - Körperverletzung -

Am 08.09.2022, gegen 17:20h, befuhr ein 14-jähriger aus der Gemeinde Altenoythe mit seinem Fahrrad die Straße "Schmaler Damm" in 26169 Altenoythe. Hier wurde er durch einen Hund (schwarz-weißer Pittbullmischling) leicht ins Bein gebissen und verletzt. Die Hundeführerin entfernte sich anschließend ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Wer Hinweise zur Hundehalterin und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (0449193160)

Friesoythe -Diebstahlt einer Geldbörse-

Am 09.09.2022, gegen 11:15h, befand sich eine 62-jährige Friesoytherin in einem Supermarkt in der Straße "Am Bahnhof" in 26169 Friesoythe. Hier wurde ihr durch eine bislang unbekannte Person die Geldbörse entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (0449193160)

Friesoythe-Diebstahl einer Geldbörse-

Am 10.09.2022, gegen 01:20h, wurde ein 32-jähriger durch drei bislang unbekannte männliche Personen in der "Europastraße", 26169 Friesoythe, angesprochen und gebeten 2 Euro auszuhändigen. Dieses wurde durch den 32-jährigen abgelehnt. Einer der drei männlichen Personen nutzte die Möglichkeit und entwendete die Geldbörse des 32-jährigen. Alle drei Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (0449193160)

Friesoythe-Trunkenheit in Verkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis/Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte-

Am 09.09.2022, gegen 12:40h, befuhr eine 35-jährige Garrelerin mit ihrem Pkw die "Schwaneburger Straße", in 26169 Friesoythe, obwohl sie deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,6 Promille. Einen Führerschein konnten die eingesetzten Beamten nicht sicherstellen da die 35-jährige keinen besitzt. Als der 35-jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden sollte leistete diese erheblichen Widerstand. Glücklicherweise wurde hierdurch niemand verletzt.

Barßel- Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln-

Am 10.09.2022, gegen 00:55h, befuhr ein 20-jähriger Barßeler mit seinem Pkw die Hauptstraße, in 26676 Barßel- Hier wurde er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 20-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigt diesen Verdacht. Dem 20-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell