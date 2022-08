Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mehrere Unfälle - mit Verletzten und auch enormen Schäden

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Radfahrerin nach Sturz verletzt: Zeugenhinweise zu flüchtigem silbernem Auto erbeten - Obertshausen

(lei) Nach einem silberfarbenen, möglicherweise auch weißen Kombi suchen derzeit die Unfallfluchtermittler. Die Lenkerin oder der Lenker des Wagens, bei dem es sich ersten Erkenntnissen nach vermutlich um einen Ford handelte, hatte am Dienstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, auf Höhe der Pater-Delp-Straße 13 eine 18-jährige Radfahrerin beim Überholen am Lenker gestreift, wodurch diese zu Fall kam. Anschließend fuhr der Wagen davon. Durch den Sturz zog sich die Obertshausenerin unter anderem Schürfwunden am Arm zu und musste ins Krankenhaus. An ihrem blau-weißen Mountainbike entstand leichter Sachschaden. Die Beamten bitten nun um weitere Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Unfallflucht: Suche nach blonder Fahrerin mit "Bob-Frisur" in gelbem Auto - Rodgau/Nieder-Roden

(lei) Blonde Haare, "Bob"-Frisur und unterwegs in einem gelben Auto mit Offenbacher Kennzeichen - so lautet die Beschreibung einer Frau und ihres Wagens, die am Dienstagmorgen im Kreisverkehr Hainburgstraße / Feldstraße einen Unfall verursacht haben soll. Nach bisherigen Informationen war die Dame gegen 7.40 Uhr offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisel eingefahren; dabei hatte sie den Vorrang eines 80-jährigen Dacia-Fahrer missachtet, der sich mit seinem Sandero bereits in dem Rund befand. Innerhalb des Kreisverkehrs musste die Frau dann ausweichen; dabei touchierte sie mit ihrer Beifahrerseite die vordere linke Seite des Dacia, an dem nun ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro zu beklagen ist. Anschließend fuhr die Frau davon. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um weitere Hinweise zu der Verursacherin unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfall mit Pannenfahrzeug: Zwei Verletzte und 45.000 Euro Schaden - B45/ Bruchköbel

(lei) Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 45 zu einem folgenreichen Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer gegen ein am Standstreifen haltendes Pannenfahrzeug geprallt ist. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden dabei leicht verletzt. Soweit bislang bekannt ist, war der 58-jährige Lenker eines roten Mazda 3 gegen 15.25 Uhr von Hanau kommend in Richtung Bruchköbel unterwegs, als er gegen einen weißen Mercedes Vito stieß, der aufgrund einer Panne kurz nach der Überführung Kirleweg auf dem Standstreifen der Schnellstraße gehalten hatte. Durch den heftigen Aufprall, bei dem zum Teil die Räder beider Wagen abgerissen wurden und sich erhebliche Deformationen an den Karosserien ergaben, entstand vor Ort ein regelrechtes Trümmerfeld. Der Fahrer des Mazda kam ins Krankenhaus, der 21-jährige Fahrer des Vito wurde ambulant versorgt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Nummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

2. Rollerfahrer stürzte wegen Ölspur: Suche nach dem Verursacher - Bruchköbel

(lei) Eine Ölspur auf der Fahrbahn war ganz offensichtlich der Grund dafür, warum ein 32 Jahre alter Rollerfahrer stürzte und sich dabei diverse Hautabschürfungen zuzog. Nun sucht die Polizei den Verursacher der schmierigen Hinterlassenschaft und bittet um Zeugenhinweise. Passiert ist dies bereits am vergangenen Mittwoch (17.08.). Demnach war der Mann aus Bruchköbel früh morgens, gegen 5.15 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad auf der Hauptstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 51 in einer Kurve aufgrund des Ölfilms die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Fall kam. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass sich die Ölspur über eine Strecke von Erlensee bis nach Hanau-Mittelbuchen zog. Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher nehmen die Beamten der Unfallfluchtgruppe entgegen (06183 91155-0).

Offenbach, 24.08.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell