POL-OF: 62-Jähriger infolge eines Wohnungsbrandes verstorben; Jugendliche nahmen einem Kind den Roller weg; Fußballplatz: Polizeieinsatz nach Spielabbruch und mehr

Bereich Offenbach

1. Nach Verfolgungsfahrt: 19-jähriger Autofahrer ohne Führerschein gestellt - Offenbach

(ae) Strafrechtliche Konsequenzen dürften auf einen 19 Jahre alten Mann wegen Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zukommen, nachdem sich dieser am Samstagmorgen eine Verfolgungsfahrt mit der Offenbacher Polizei geliefert hatte. Gegen 6.20 Uhr soll der Frankfurter mit einem Mietfahrzeug, einem Mini Cooper, zunächst die Waldstraße befahren und nicht auf Anhaltesignale des nachfahrenden Funkwagens reagiert haben. Im Zuge dessen sei der Autofahrer dann mit überhöhter Geschwindigkeit innerorts "kreuz und quer" weitergefahren, offenbar um die Beamten abzuschütteln. Hierbei soll der Fahrer des Mini nach Angaben der Streife immer wieder stark beschleunigt haben und trotz erlaubter 30- beziehungsweise 50 Geschwindigkeitsbegrenzung zeitweise mit fast 90 Stundenkilometern gefahren sein. Die weitere Flucht verlief über den Spessartring, die Buchhügelallee in Richtung Wetterpark, die Rhönstraße und schließlich über die Bundesstraße 448 in Richtung Stadion, wobei der Mini-Fahrer auf dieser Strecke über mehrere rote Ampeln, entgegen einer Einbahnstraße und über eine Mittelinsel gefahren sein soll. Der Mini-Fahrer setzte seine Fahrt auf der B 448 fort, soll weiterhin über die Mittellinie und in den Gegenverkehr vorbei an wartenden Autos gefahren sein, um erneut eine rote Ampel zu umgehen. Beim Wiedereinordnen habe dieser dann noch einen Transporter geschnitten, der nach Aussage der Polizeibeamten nur durch besonnenes Bremsen einen Unfall habe verhindern können. Durch Straßenblockaden der Polizei gelang es schließlich, den Fahrer im Heusenstammer Weg zum Anhalten zu bewegen, wodurch das Katz-und-Maus-Spiel allerdings noch nicht zu Ende war. Der 19-jährige Frankfurter stieg aus dem Mietwagen aus und floh weiter zu Fuß vor der Polizei. Es stellte sich heraus, dass das Auto noch mit einer 16 Jahre alten Beifahrerin besetzt war. Der Fahrer zeigte sich schließlich reumütig, denn er kehrte nach kurzer Zeit zum abgestellten Mini zurück und stellte sich freiwillig den Polizeikräften. Grund für seine zum Teil rücksichtslose Fahrt dürfte die Tatsache sein, dass der Frankfurter offenbar keinen Führerschein hat und augenscheinlich alkoholisiert war. Gesucht werden nun Zeugen sowie der Fahrer des oben genannten Transporters, die Angaben zum Fahrverhalten des 19-Jährigen machen können. Hinweise sind bitte dem Polizeirevier Offenbach mitzuteilen (069 8098-5100).

2. 62-Jähriger infolge eines Wohnungsbrandes verstorben - Heusenstamm

(lei) Infolge eines Küchenbrandes am Sonntagnachmittag im Ahornweg ist ein 62 Jahre alter Bewohner der Brandwohnung verstorben. Kurz nach 14 Uhr hatte ein Nachbar die Rettungskräfte verständigt und eine enorme Rauchentwicklung mitgeteilt. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei drangen zudem Flammen aus einem Fenster im Erdgeschoss. Bei Betreten des stark verrauchten Hauses durch die Feuerwehr konnte der 62-Jährige bewusstlos im Bett im ersten Obergeschoss aufgefunden werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb er kurze Zeit später in einem Krankenhaus - wie die Untersuchungen ergaben offenbar durch eine Rauchgas-Vergiftung. Durch das Feuer sowie die Rauch- und Rußbildung wurde das Gebäude weitreichend beschädigt, der entstandene Schaden wird vorläufig auf etwa 100.000 Euro beziffert. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte ein angelassener Elektroherd für das spätere Feuer, das in der Küche seinen Anfang nahm, ursächlich gewesen sein. Die Kriminalpolizei geht insofern von einem tragischen Unglücksfall aus und hat die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

3. Radfahrerin nach Unfall auf der Frankfurter Straße leicht verletzt - Langen

(ae) Eine 57 Jahre alte Radfahrerin stürzte am Samstagnachmittag infolge eines Verkehrsunfalls auf der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 19 und erlitt dadurch leichte Schürfwunden. Ein 32-jähriger Mann, der gegen 17 Uhr am Straßenrand in seinem geparkten Auto gesessen hatte, öffnete die Fahrertür und übersah offensichtlich die in Richtung Sprendlingen radelnde Frau, die zu Boden stürzte. Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizei in Langen zu melden (06103 9030-0).

4. Jugendliche nahmen einem Kind den Roller weg - Zeugen gesucht - Langen

(aa) Nachdem Jugendliche am Freitagabend in der Liebigstraße einem Jungen seinen Roller abgenommen haben, ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Zehnjährige gegen 20.10 Uhr wohl mit einem E-Scooter auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes. Ebenfalls im Bereich neben dem Parkhaus hielten sich etwa 15 Jugendliche auf. Ein etwa 1,85 Meter großer Täter (weißes T-Shirt, Jeans und Bauchtasche) nahm dem Jungen den Roller ab und fuhr herum, wobei der Bub zuvor weggeschubst worden sein soll. Als der Vater des Kindes hinzukam, gab der Unbekannte den Roller zurück. Ein ebenfalls 1,85 Meter großer Jugendlicher (kurze schwarze gelockte Haare, Brille) versetzte nach einem kurzen Wortgefecht dem 53-Jährigen einen Tritt. Die Jugendlichen flüchteten schließlich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

5. Radfahrer verlässt Unfallstelle - Langen

(ae) Am Sonntagmittag kam es im Bereich Leukertsweg/Karlstraße zu einem Unfall zwischen der Fahrerin eines weißen Hyundai und einem Fahrradfahrer. Gegen 12.30 Uhr soll dieser, ein 60 bis 65 Jahre alter Herr mit blauem T-Shirt und heller kurzer Hose, der Autofahrerin die Vorfahrt genommen haben und nach dem Zusammenstoß mit seinem älteren hellen Herrenrad in Richtung Bahnstraße weitergefahren sein. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum vermeintlichen Unfallverursacher geben? Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 melden.

6. Zeugensuche: Auffahrunfall - Porsche beschädigt - Neu-Isenburg

(ae) Am Samstagnachmittag kam es auf der Offenbacher Straße/Sprendlinger Landstraße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, einem Porsche Macan und einem Mercedes Viano. Gegen 14.50 Uhr soll der Fahrer des Mercedes dem 27-jährigen Porsche-Fahrer von hinten aufgefahren sein, der zu dem Zeitpunkt auf der Linksabbiegerspur an der Kreuzung gestanden hatte. Daraufhin seien zwei Männer aus dem Mercedes ausgestiegen. Aus Angst vor einer Konfrontation sei der 27-Jährige weitergefahren und verständigte telefonisch die Polizei. Am Porsche entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. Nach jetzigen Erkenntnissen gingen dem Unfall offenbar Streitigkeiten unter mehreren Männern voraus. Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neu-Isenburg (06102 2902-0).

7. Fußballplatz: Polizeieinsatz nach Spielabbruch - Dietzenbach

(aa) Ein Fußballspiel am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz in der Offenthaler Straße endete nach einem Spielabbruch mit einem Polizeieinsatz; gegen 17.17 Uhr wurde eine Schlägerei unter etwa 30 Personen gemeldet. Drei Männer im Alter von 22, 23 und 27 Jahren müssen sich nun unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Nach ersten Erkenntnissen bekam der 27-Jährige bei dem Fußballspiel die rote Karte, woraufhin er auf den Schiedsrichter eingeschlagen haben soll. Nach dem Abbruch soll der 27-Jährige mit den beiden anderen Männern den Gegenspieler im Zusammenhang mit dem Platzverweis und dessen Begleiter abgepasst und ebenfalls geschlagen haben. Bei Eintreffen der Polizeistreifen war der 27-Jährige nicht mehr da. Seine mutmaßlichen Mittäter wurden vorläufig festgenommen und nach der Personalienfeststellung vor Ort entlassen. Die Regionale Ermittlungsgruppe Ost hat die Anzeige nun in Bearbeitung.

Bereich Main-Kinzig

1. Handtaschenraub - Zeugen gesucht! - Bad Soden-Salmünster/Bad Soden

(aa) Eine Fußgängerin wurde am Sonntagnachmittag im Turnerweg Opfer eines schweren Handtaschenraubes. Gegen 15.40 Uhr war die 73-Jährige in Höhe der Hausnummer 17 unterwegs, als ihr zwei 17 bis 20 Jahre alte und etwa 1,75 Meter große Männer entgegenkamen. Ohne Worte entriss ihr ein Täter die rosafarbene mit Glitzersteinen besetzte Handtasche. Dadurch stürzte die Frau aus Hünfeld zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Sie erlitt eine blutende Platzwunde. Die Räuber flüchten in Richtung Stolzenthalstraße. Einer hatte ein weißes und der Komplize, der eine Art Schlagstock in der Hand trug, ein schwarzes T-Shirt an. Beide waren schlank und haben kurze dunkelblonde/braune Haare. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 melden sollen.

2. Zeugenhinweise nach Diebstahl von Sägespalter - Jossgrund/Oberndorf

(lei) Einen blauen Sägespalter vom Typ Tajfun RCA 400 Joy TG im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch (14.30 Uhr) bis Samstag (9.05 Uhr) von einem Lagerplatz in Verlängerung der Schulstraße (Richtung Sandkaute) entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Geräts von über einer Tonne geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug mit Ladefläche genutzt wurde. Hinweise nimmt Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

3. Plakatwand umgefahren: Weitere Hinweise zu flüchtigem Touran erbeten - Schlüchtern

(lei) Nachdem am Sonntagnachmittag ein noch unbekannter Autofahrer eine Plakatwand am Ortseingang von Kressenbach (Richtung Breitenbach) umgefahren und dabei Sachschaden von etwa 300 Euro verursacht hat, ermittelt die Polizei in Schlüchtern nun wegen Unfallflucht. Die Beamten haben bereits erste Hinweise auf das Verursacherfahrzeug, bei dem es sich um einen VW Touran (ab Baujahr 2015) handeln soll. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin in der Zeit zwischen 15 und 17.30 Uhr auf der Freiensteinauer Straße (Landesstraße 3180) offenbar rückwärtsgefahren und mit dem Heck gegen die Holzkonstruktion gestoßen. Diese knickte dabei um und wurde teilweise aus der Verankerung gerissen. Anschließend fuhr der Wagen davon. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Schlüchtern (06661 9610-0).

Offenbach, 22.08.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

