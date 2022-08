POL-OF: AG TRuP: Mutmaßlicher Raser auf A661 gestoppt und mehr; Schockanrufer gingen leer aus - Kripo sucht Zeugen; Kupferkabeldiebstähle von zwei Baustellen und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Autoknacker stahlen Baumaschinen - Offenbach

(jm) Wer am Donnerstagabend im Bereich des Wilhelmsplatzes (Parkplatz) unterwegs war, könnte Zeuge eines Diebstahls aus einem Fahrzeug geworden sein. Zwischen 19.50 und 21.30 Uhr öffneten Diebe mit einem unbekannten Werkzeug die Ladefläche eines schwarzen Ford Raptor und nahmen mehrere Baumaschinen im Wert von etwa 12.000 mit. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. AG TRuP: Mutmaßlicher Raser auf A661 gestoppt und mehr - Gemarkung Egelsbach/Rödermark und Rodgau

(ae) Die Spezialisten der Arbeitsgruppe "Tuner, Raser und Poser" waren auch am Donnerstag wieder auf Streife. Gegen 17.15 Uhr wurden die Experten für Straßenverkehr zunächst auf einen VW Golf GTI in Rödermark Ober-Roden aufmerksam. In der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Autofahrer offensichtlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Kurz darauf, gegen 18 Uhr, kontrollierte die Streife den Fahrer eines Audi in Rodgau-Dudenhofen, der ebenfalls wohl keinen Führerschein hatte und bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen sein soll. Nach zahlreichen "kleineren" Geschwindigkeitsverstößen fiel den Beamten gegen 23.30 Uhr auf der Autobahn 661 Fahrtrichtung Egelsbach dann noch ein 5er BMW auf, welcher mit erhöhter Geschwindigkeit auf das Ausbauende in Egelsbach zugefahren sein soll. Der männliche Autofahrer konnte mittels Videonachfahreinrichtung mit gemessenen 142 km/h bei erlaubten 70 km/h festgestellt werden. Die Streife blieb am BMW-Fahrer dran, der laut der Beamten auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Darmstadt noch einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer mit gemessenen 164 km/h bei erlaubten 100 km/h verbotswidrig überholt hatte. Der Raser soll während seiner Fahrt mehr als zehn Verkehrszeichnen missachtet haben. Ihm drohen nun eine Geldbuße von 1.400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie drei Monate Fahrverbot.

Main-Kinzig-Kreis

1. Schockanrufer gingen leer aus - Kripo sucht Zeugen - Hanau

(jm) Schockanrufer gingen am frühen Mittwochabend leer aus: Kurz vor der Übergabe von Geld und Schmuck bemerkte ein 56 Jahre alter Mann, dass hier etwas nicht stimmte und durchschaute die Masche von Betrügern. Zuvor rief gegen 13 Uhr seine angebliche Tochter mit einer weinerlichen Stimme an. Anschließend gaben sich die Gauner als vermeintliche Polizeibeamte und Staatsanwaltschaft aus und logen vor, dass seine Tochter einen schweren Autounfall verursacht habe. Um zu verhindern, dass sie deswegen in Haft genommen wird, sollte der Mann einen hohen Betrag als Kaution bezahlen. Außerdem wurde er während des mehrstündigen Telefonats dazu gedrängt, eine teure Uhr zu beschaffen. Als der Mann zum vereinbarten Treffpunkt um 18 Uhr am Kanaltorplatz in Hanau erschien und die angebliche Assistentin eintraf, wurde er skeptisch und rief seine Tochter an. Der Schwindel flog auf und die "Assistentin" lief in Richtung Nußallee davon. Die Frau soll 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Sie hat dunkelbraune Augen und trug eine lange blaue Jeans, eine langärmelige rosa Bluse sowie schwarze Schuhe mit weißem Rand. Ihre schwarzen langen Haare waren zu einem Zopf gebunden. Außerdem hatte sie eine schwarzbraune Marken-Tasche dabei. Das Zentralkommissariat 32 für Bandenkriminalität in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die im Bereich Kanaltorplatz/Nußallee die junge Frau sowie weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen. Zudem rät die Kripo in dem Zusammenhang zu erhöhter Vorsicht, wenn vermeintliche Polizisten anrufen und Geld fordern. Die echte Polizei oder auch andere Behörden wie zum Beispiel die Staatsanwaltschaft fordern am Telefon nie Bargeld oder Wertsachen. Seien Sie skeptisch, wenn Sie nach Vermögensverhältnissen gefragt werden und verständigen Sie sofort die Polizei.

2. Einbruch in Baustellen-Rohbau - Wer kann Hinweise geben? - Hanau/Innenstadt

(ae) In der Nacht zum Donnerstag drangen Täter in einen Mehrfamilienhaus-Rohbau in der Karl-Röttelberg-Straße ein und stahlen unter anderem eine Kabelrolle, eine Schleifmaschine und Bauzubehör im Gesamtwert von etwa 7.000 Euro. Die Diebe brachen in einen dortigen Kellerverschlag ein, in welchem die Baugeräte lagerten und knackten dabei das angebrachte Vorhängeschloss. Noch ist unklar, wie die Täter die schweren Baumaschinen abtransportieren konnten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18 bis 7 Uhr) kam es bereits zu einem Einbruch in selbigen Rohbau mit gleicher Tatbegehungsweise. Die Täter hatten schon zuvor eine Schleifmaschine, eine Kabelrolle sowie diverses Werkzeug im Gesamtwert von geschätzt 1.500 Euro entwendet. Die Ermittler der Polizeistation Hanau I bitten Zeugen, die Hinweise zu einer oder beiden Taten geben können, sich unter der Tel. 06181 100-120 zu melden.

3. Kupferkabeldiebstähle von zwei Baustellen - Freigericht und Linsenbericht

(aa) Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag auf zwei Baustellen zugange und da offensichtlich auf Kupferkabel aus: In der Dr.-Schmitt-Straße in Freigericht/Bernbach durchtrennten die Täter an der Hauptstromversorgungsleitung die Kupferdrähte. Sie stahlen Kabel in verschiedenen Stärken und in einer Länge von etwa 2,50 Meter. 75 Meter Kupferkabel stahlen Diebe in Linsengericht/Lützelhausen von einem Baustellengelände "Am Weinberg". Hier wurde zunächst der Bauzaun aufgeschraubt und anschließend der Kupferschlauch neben dem Einfahrtstor aufgeschnitten. Danach brachen die Unbekannten den gegenüberliegenden Zählerschrank auf und trennten den Kupferschlauch ab. Wie in Bernbach erbeuteten die Diebe Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro. Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe Gelnhausen prüfen nun, ob die Diebstähle von denselben Tätern begangen wurden. Hinweise werden unter der Rufnummer 06051 827-0 erbeten.

4. Unbekannte besprühten eine Wand und ein Fenster - Schlüchtern

(aa) Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in der Krämerstraße Farbschmierereien an zwei Gebäuden hinterlassen. Zwischen 18.30 und 7.30 Uhr wurde am Rathaus eine Durchgangsseitenwand mit schwarzer Farbe besprüht. Der Schriftzug wurde auf einer Breite von etwa 1,50 Meter und einer Höhe von 2 Metern angebracht. Zudem wurde an dem Haus des Handwerks ebenfalls mit schwarzer Farbe ein Fenster im Erdgeschoss besprüht. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 19.08.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

