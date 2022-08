POL-OF: Blitzermeldung: Bitte beachten Sie die Tempolimits! Es gibt wichtigeres als Rasen!

Offenbach (ots) - (neu) Die seit Mittwochabend vermisste Frau aus Langen und ihr Hund sind tot. Gegen 12.45 Uhr ging am Donnerstag bei der Leitstelle der Polizei die Meldung ein, dass an der Schnellbahnstrecke in Langen sowohl der leblose Körper einer Frau, als auch ein toter Hund liegen würde. Ein hinzugerufener Arzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. ...

