Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einladung zur Krimilesung

Offenbach (ots)

"Mörderisch spannend": Krimilesung im Polizeipräsidium - Offenbach

(lei) Polizei und Krimigeschichten - dass diese zwei Begriffe nicht nur in der Fiktion, sondern auch in der Realität eng miteinander verbunden sein können, zeigt sich an einer Veranstaltung, die das Polizeipräsidium Südosthessen nun erstmals anbietet.

Am Freitag, 30. September 2022, 19 Uhr, findet im Polizeipräsidium am Buchhügel (Spessartring 61) eine Krimilesung der bekannten Offenbacher Krimiautoren Thorsten Fiedler und Bernd Köstering statt. Gemeinsam werden beide an dem Abend sozusagen vor zum Teil "echter Kulisse" aus ihren aktuellen Romanen lesen.

Bei Snacks und Getränken zum kleinen Preis aus der Polizei-Betriebskantine werden im Konferenzzentrum des Präsidiums über gut zwei Stunden spannende Passagen aus "Schlusspfiff" beziehungsweise "Goetheherz" zu hören sein.

Der Eintritt ist frei.

Um Voranmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-1210 oder via E-Mail unter pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de wird gebeten. Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Die Autoren und das Polizeipräsidium Südosthessen freuen sich über Ihr Kommen!

Offenbach, 18.08.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

