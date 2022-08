Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 17.08.2022

Offenbach (ots)

20-Jähriger nach mutmaßlich erneutem Raubüberfall in Untersuchungshaft - Rodenbach

(lei) Schneller Fahndungserfolg: Kurz nach einem erneuten Raubüberfall auf ein Geschäft in Rodenbach hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen - er sitzt nun in Untersuchungshaft und muss sich gleich zweier Taten wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.

Die zuständigen Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei in Hanau werfen dem jungen Mann zur Last, zuvor versucht zu haben, einen Secondhand-Laden in der Bahnhofstraße auszurauben. Gegen 12.50 Uhr soll er unter Vorhalt eines schwarzen Schlagstockes die 58-jährige Kassiererin dazu aufgefordert haben, Geld aus der Kasse herauszugeben. Indem sie nach kurzem Gespräch lautstark anfing zu schreien, schlug sie den Täter in die Flucht. Der 20-Jährige soll anschließend aus dem Geschäft in Richtung Birkenstraße geflüchtet sein. Der Tatverdächtige war der Geschädigten bereits vorher aufgefallen, da er bei sommerlichen Temperaturen mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet war und seine graue Kapuze ins Gesicht gezogen hatte. Dabei trug er auch eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung sowie schwarze Handschuhe. Im Zuge einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei den 20-Jährigen kurz darauf noch in Tatortnähe festnehmen.

Sein Auftreten glich dabei dem Überfall auf ein Bekleidungsgeschäft vom Montag (wir berichteten). Nicht zuletzt aufgrund seiner Bekleidung und der eingesetzten Tatwaffe soll er, so die Überzeugung der Ermittler, auch für die Tat vom Vortag verantwortlich sein. All dies kam ganz offensichtlich auch hier zum Einsatz, weswegen die Beamten dem 20-Jährigen auch diese Tat zurechnen. In einer ersten Einlassung räumte er den Überfall auf den Secondhand-Laden bereits ein.

Da der Heranwachsende ohne festen Wohnsitz während der Tat am Dienstag offenbar unter Drogeneinfluss stand, musste er auf Anordnung des Amtsgerichts Hanau eine Blutprobe abgeben und auch sein sporadisch genutztes elterliches Zimmer wurde nach Beweismitteln durchsucht. nter zweifachem dringenden Tatverdacht stehend wurde er am Mittwoch einem Jugendrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt. Da für den 20-Jährigen erschwerend hinzukam, dass er unter Bewährung stand, ordnete das Gericht die Untersuchungshaft und die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt gegen ihn an.

Medienvertreterinnen und -vertreter wenden sich bei Rückfragen zu dieser Meldung bitte an den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Herrn Staatsanwalt Dr. Oliver Piechaczek, unter der Rufnummer 06181 297-269.

Offenbach, 17.08.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell