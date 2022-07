Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate mutmaßliche Ladendiebe geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Fasanenhof (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Samstag (09.07.2022) in einem Drogeriemarkt am Europaplatz offenbar Parfum gestohlen und auf ihrer Flucht einen 36-jährigen Angestellten zur Seite gestoßen. Gegen 13.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Marktes wie die Unbekannten sich über einen längeren Zeitraum an den Regalen mit Parfums aufhielten und offensichtlich mehrfach Flacons einsteckten. Als sich der Verkäufer den Beiden am Ausgang des Geschäfts in den Weg stellte, stießen sie ihn gemeinsam zur Seite und flüchteten in Richtung Haltestelle Europaplatz. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Männern, trafen sie aber nicht mehr an. Beide Täter sollen 18 bis 25 Jahre alt und 175 - 180 cm groß sein. Einer der Täter soll seitlich abrasierte blonde Haare haben und schlank sein. Er soll mit einem blauen Hemd, einer mittelblauen Jeanshose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll seitlich abrasierte dunkle Haare haben und korpulent sein. Er trug ein weißes T-Shirt, eine dunkelblaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe und führte eine schwarze Sport-Umhängetasche mit. Zeugen werden gebeten, sich mit den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

