POL-S: Räuber flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitag (08.07.2022) gegen 22.05 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Allgäustraße. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden vorsorglich 46 Bewohner aus dem Gebäude evakuiert und vorübergehend in einem bereitgestellten SSB-Bus untergebracht. Vier Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser verbracht, konnten diese jedoch nach ambulanter ...

