Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung zum heutigen Pressebericht

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Innerhalb von neunzig Minuten ereignete sich am Samstagabend in der Siemensstraße gegenüber der Hausnummer 26 eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Ford Fiesta angefahren wurde. Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den blauen Kleinwagen. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen 18 und 19.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizei in Seligenstadt.

Main-Kinzig-Kreis

2. Wer zerkratzt die geparkten Autos? - Polizei bittet um Hinweise - Hanau/Klein-Auheim

(aa) Seit Juni kommt es wohl vermehrt zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen im Bereich der Fasaneriestraße, wobei vorwiegend die Beifahrerseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden. Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe Großauheim haben nun einen aktuellen Fall und bitten hierzu um Hinweise. Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 16.30 Uhr, wurde in Höhe der Hausnummer 4 ein Seat beschädigt. Die Reparaturkosten an dem roten Alhambra werden auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 dankbar.

Offenbach, 16.08.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell