Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt

Gronau (ots)

Am Dienstagmorgen erlitt ein 17-jähriger Radfahrer aus Gronau leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße/Zollstraße in Gronau. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Gronau war gegen 07.00 Uhr von der Pfarrer-Reukes-Straße aus in den Kreisverkehr eingefahren und dort mit dem in der Kreisbahn fahrenden Jugendlichen zusammengestoßen. Die Mutter des 17-Jährigen erschien vor Ort und wollte selbstständig mit ihrem Sohn einen Arzt aufsuchen. Am Pkw und am Fahrrad entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 650 Euro.

