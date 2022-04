POL-BOR: Ahaus-Alstätte: Verkehrswarnung für die B70 im Zusammenhang mit dem aktuellen Brandeinsatz

Ahaus-Alstätte (ots) - Am heutigen Abend gegen 20:30 Uhr geriet in Ahaus Alstätte in der Bauernschaft Besslinghook ein Schweinestall in Brand. Bei Brandentdeckung stand der gesamte Mittelgang des Stalls in Flammen und bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das gesamte Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Ahaus, sowie die Polizei sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Polizei bittet darum, die ...

