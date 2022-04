Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte: Vollbrand eines Schweinemaststalls

Ahaus-Alstätte (ots)

Am heutigen Abend gegen 20:30 Uhr geriet in Ahaus Alstätte in der Bauernschaft Besslinghook ein Schweinestall in Brand. Bei Brandentdeckung stand der gesamte Mittelgang des Stalls in Flammen und bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das gesamte Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Ahaus, sowie die Polizei sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Polizei bittet darum, die Brandstelle und die umliegenden Rettungswege frei zu halten und sich der Brandstelle nicht zu nähern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird darum gebeten im Umkreis Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist mit den Löscharbeiten beschäftigt und versucht ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Im Bereich der Einsatzstelle ist die K18 zwischen AH-Alstätte und Vreden-Lünten komplett gesperrt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Es wird nachberichtet.

