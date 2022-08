Moers (ots) - Ein Polizist und eine Polizistin sind verletzt worden, als sie am Montagnachmittag einen Streit schlichten wollten. Die Polizisten wollten einen 36-Jährigen an der Stormstraße in Repelen vorläufig festnehmen, weil er als Täter einer Körperverletzung gilt. Dabei riss der Mann einen 26-jährigen Polizeibeamten zu Boden, wobei dieser sich eine Schulterverletzung zuzog. Die Frau des Beschuldigten versuchte ...

