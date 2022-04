POL-NI: Stadthagen: E-Scooter am Bahnhof entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rinteln (ots) - (ne) Am Donnerstag, 21.04.2022 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr beschädigten bisher unbekannte Personen in einer Schutzhütte beim dortigen Waldkindergarten in Rinteln am Bartelsweg mehrere Gegenstände. Der Schaden wird auf etwa 250,00 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln ...

