Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Frestorf (ots)

(loh) Am 23.03.2022, gegen 10.00 Uhr, kam es in der Gemarkung Frestorf im Kreuzungsbereich Bundesstraße 215/Kreisstraße 15 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 82 jährige Uchterin befuhr die K 15 aus Richtung Nendorf kommend in Richtung der Kreuzung. Sie wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Diethe überqueren. Dabei übersah sie einen Sattelzug, der die Bundesstraße 215 aus Richtung Stolzenau kommend in Richtung Glissen befuhr. Fahrer des Lkw war ein 39-jähriger polnischer Staatsbürger. Die Pkw-Fahrerin hatte die Vorfahrt des Lkw missachtet. Ihr Fahrzeug wurde durch die Kollision auf eine Wiese geschleudert. Die Pkw Fahrerin war eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen durch den Rettungsdienst in das Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden verbracht. Vorsorglich war an der Unfallstelle auch der Rettungshubschrauber Christoph 4 im Einsatz. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme vollgesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

