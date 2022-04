POL-NI: Diebstahl aus Pkw

Bückeburg (ots) - (RG) In der Maschstraße in Bückeburg wurde in der Zeit von Freitag, den 22.04.22, 17:00 Uhr, auf Samstag, den 23.04.22, 08:00 Uhr, ein sogenanntes Elektromobil entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Hof an der Maschstraße abgestellt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke "Invacare" in der Farbe Rot. An der Lenksäule befindet sich ein schwarzer Korb und am Heck des vierrädrigen ...

