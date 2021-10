Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Verkehrskontrolle

Berauscht unterwegs

Ulm (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Biberach kontrollierten am Samstag gegen 15:10 Uhr in Biberach einen Mercedes. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten Anzeichen von Drogenkonsum bei dem 26jährigen Fahrer fest. Dem Fahrer wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 26jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1889854)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell