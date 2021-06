Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeiautobahnstation Mittelhessen: Verzahnung von Theorie und Praxis - Fahrzeugtransporte im Blick

Die Überprüfung von PKW-Transportern stand Ende letzter Woche auf der Tagesordnung von mittelhessischen Autobahnpolizistinnen und -Polizisten.

So kontrollierten die Schutzleute am vergangenen Freitagvormittag (25.6.21) auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt den gewerblichen Güterverkehr. Insgesamt stoppten sie am Rastplatz Limes West in Höhe Garbenteich zehn Fahrzeugtransporte. Vier LKW mussten aufgrund deutlicher Überschreitung der maximal zulässigen Fahrzeuglänge beziehungsweise -breite stehenbleiben. Hier untersagten die Schutzleute die Weiterfahrt, bis die Beanstandungen behoben worden waren. In den übrigen Fällen war soweit alles in Ordnung, sodass die Reise schon bald weitergehen konnte.

Auf die Fahrzeugführer der bemängelten Lastwagen kommen nun Bußgelder im mittleren dreistelligen Eurobereich zu. Unterstützt worden waren die Spezialisten der Verkehrsüberwachung auch von einer Gruppe Kolleginnen und Kollegen, die derzeit eine entsprechende Fortbildung an der Hessischen Polizeiakademie durchlaufen und die Gelegenheit nutzten, ihr bereits theoretisch erlangtes Wissen in der Praxis anzuwenden.

