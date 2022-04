POL-OG: Baden-Baden, B 500 - Mit Farbe besprüht - Zeugenaufruf

Offenburg (ots) - Am heutigen Mittag, gegen 11:20 Uhr, kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der K5342. Ein 32-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw, Ford, Fiesta, die Kreisstraße in nördlicher Richtung. In Höhe Kippenheimweiler kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der alleine im Pkw befindliche Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Am Ford entstand wirtschaftlicher ...

