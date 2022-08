Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Verkehrskontrolle - Mann wegen EU-Haftbefehls festgenommen ; Zeugensuche nach Unfall zwischen Polizeiauto und Autofahrerin und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Verkehrskontrolle - Mann wegen EU-Haftbefehls festgenommen - Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am Montagabend anlässlich einer Verkehrskontrolle einen seit dem Jahr 2020 europaweit gesuchten Mann vorläufig fest. Gegen den 26-Jährigen lag ein europäischer Haftbefehl wegen Betruges (Enkeltrick) vor. Seine richterliche Vorführung erfolgt im Laufe des Dienstags. Zwischen 16 Uhr und Mitternacht kontrollierten die Revierbeamten mit Unterstützungskräften der Hessischen Bereitschaftspolizei Mühlheim im Rahmen der Sicherheitsoffensive den Verkehr auf der Bundesstraße 448, Bieberer Straße und Strahlenberger Straße. Der Fokus lag eigentlich auf der Fahrtauglichkeit hinsichtlich Alkohol- und Drogeneinfluss. Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 63 Fahrzeuge und 97 Personen. Drei Fahrzeugführer standen hierbei augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, drei waren offensichtlich ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und sechs Insassen hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Zudem wurden zwei Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz entsprechend angezeigt. Übrigens: Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hat am Montagnachmittag in Langen einen sogenannten Enkeltrick vereitelt; als eine Kundin einen hohen Geldbetrag abheben wollte, hakte der Mann nach und zögerte die Auszahlung bis zur Klärung hinaus (siehe bitte Meldung aus Langen).

2. Zeugensuche nach Unfall zwischen Polizeiauto und Autofahrerin - Rodgau/Jügesheim

(ae) Am frühen Dienstag kam es auf der Kreuzung Rodgau-Ring-Straße/Alter Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin aus Rodgau und einem Polizeiwagen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 47-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW kurz nach Mitternacht vom Alten Weg in den Kreuzungsbereich ein, die Streife war auf der Rodgau-Ring-Straße unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden wohl nicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 8.500 Euro. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer soll kurz nach dem Zusammenstoß angehalten und seine Hilfe angeboten haben. Er wird nun als Zeuge des Unfalls gesucht. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der aufnehmenden Polizeidienststelle Dietzenbach in Verbindung zu setzen (06074-837-0).

3. Enkeltrickbetrüger gehen dank eines Bankmitarbeiters leer aus - Langen

(aa) Dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters gingen Enkeltrickbetrüger am Montagnachmittag leer aus. Kurz nach 17 Uhr stand in der Filiale in der Bahnstraße eine Kundin am Schalter, die einen hohen Geldbetrag von ihrem Konto abheben wollte. Vor der Bank wartete bereits ein Taxi auf die Seniorin. Diese hatte zuvor einen Schockanruf erhalten: Angeblich hätte ihr Sohn in Österreich einen Unfall verursacht, bei dem eine Fahrradfahrerin getötet worden sei. Der Sohn sei nun festgenommen worden und müsste für seine Entlassung eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro bezahlen. Die Betrüger brachten die Langenerin schließlich dazu, ihre gesamten Ersparnisse abzuholen. Der Bankmitarbeiter wurde ob der gewünschten Summe jedoch skeptisch und hielt die Auszahlung des Geldes zurück. Anschließend wurde die richtige Polizei angerufen und eine Anzeige wegen des versuchten Betruges erstattet. Das Fachkommissariat ZK 32 für Bandenkriminalität hat die weiteren Ermittlungen übernommen; der Sachbearbeiter lobte ausdrücklich das umsichtige Einschreiten des Bankmitarbeiters, der durch seinen "Spürsinn" die Geschädigte vom Verlust ihrer Ersparnisse bewahrte. Übrigens: Polizeibeamte haben am Montagabend anlässlich einer Verkehrskontrolle in Offenbach einen seit dem Jahr 2020 mit europäischen Haftbefehl (Betrug/Enkeltrick) gesuchten Mann vorläufig festgenommen (siehe bitte Meldung aus Offenbach).

4. Jugendliche zünden Tisch auf Spielplatz an - Langen

(aa) Drei etwa 18 Jahre alte und 1,70 Meter große Männer hatten am Montagabend in der Sofienstraße 62 auf dem dortigen Spielplatz einen Holztisch in Brand gesetzt. Als kurz vor 19 Uhr Kinder zum Spielen auf den Platz kamen, flüchteten die Täter. Einer hatte eine graue lange Hose, ein schwarzes T-Shirt und weiße Turnschuhe an. Ein weiterer hatte kurze schwarze Haar, einen Oberlippenbart und trug ein gelbes Tanktop sowie eine kurze grüne Hose. Der dritte Unbekannte hatte ebenfalls kurze schwarze Haare und war mit einem schwarzen Langarmpullover mit weißem Brustemblem sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe West haben die Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer nun in Bearbeitung. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiwache unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Gelnhausen

(aa) Ein Mountainbike-Fahrer wurde am Montagmittag auf der Liebloser Straße von einem abbiegenden VW angefahren. Der 31-jährige Radler stürzte, erlitt eine Schürfwunde am linken Ellenborgen und klagte über Schmerzen im rechten Arm. Gegen 13.15 Uhr wurde der Gründauer an der Kreuzung beim Überqueren der Fahrbahn von dem VW eines 72-Jährigen aus Gelnhausen, der auf der Liebloser Straße in Richtung Hanauer Landstraße unterwegs war, touchiert.

Offenbach, 23.08.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

