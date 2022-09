POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Durch Beamte der Polizei Cloppenburg wurde am frühen Samstagmorgen, 10.09.2022, um 01:59 Uhr der PKW eines 26jährigen Cloppenburgers kontrolliert, nachdem dieser in Schlangenlinien den Wallfahrtsweg in Cloppenburg befahren hatte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 09.09.2022, gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Ahlhorner Straße in Cloppenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 42jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg beabsichtigte mit seinem PKW von der Ahlhorner Straße kommend nach links auf die Bundesstraße 72 aufzufahren. Dabei übersah er ersten Ermittlungen zufolge den PKW eines 51jährigen Cloppenburgers. Dieser wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18000 Euro. Emstek - Diebstahl eines Pferdeanhängers Am Freitag, 09.09.2022, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 24:00 Uhr wurde ein Pferdeanhänger der Marke Böckmann von einem Grünstreifen in Emstek, Zum Desum, entwendet. An dem Anhänger war die Front in blau gehalten, während er sonst in metallic-farben lackiert war. Der Schaden wurde auf 15970 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen. Löningen - Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen Am 09.09.22 um 17:45 Uhr ereignete sich in Löningen auf der Menslager Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Ein 24jähriger aus Quakenbrück wollte von der Menslager Straße kommend nach links in den Postdamm abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 25jährigen Lastrupers. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer, sowie die 20jährige Beifahrerin im PKW des Lastrupers leicht verletzt. Alle Verletzte wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

